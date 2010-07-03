Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"

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Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем. Он предположил, что это связано с давлением со стороны, передает РИА Новости.

По словам президента, болгарское руководство после срыва строительства "Южного потока" неоднократно просило во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", – отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что если власти Болгарии не ускорят работу по "Турецкому потоку", то Россия найдет другие пути транзита газа на юг Европы.

Проект "Турецкий поток" подразумевает строительство газопровода через Черное море, который будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Запустить газопровод планировалось до конца 2019 года. Владимир Путин ранее сообщил, что, как только завершится строительство второй нитки газопровода, газ пойдет транзитом в Европу через территорию Турции.

В июле замглавы правления "Газпрома" Олег Аксютин уточнил, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся к 31 декабря. Он отметил, что российская часть газопровода готова на 99%, а морской газопровод полностью построен.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил важность соединения морской и прибрежной секций "Турецкого потока". По его словам, с запуском газопровода Турция станет независимой от стран-транзитеров и Россия сможет поставлять ей газ напрямую.