Эксперт отметил важность соединения морской и прибрежной секций "Турецкого потока"

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил важность соединения морской и прибрежной секций "Турецкого потока". Об этом он рассказал в беседе с RT.

Он отметил, что эта нитка будет эксплуатироваться в экспериментальном режиме уже в 2019 году. "Турция становится полностью независима от стран-транзитеров, мы весь свой объем газа будем поставлять напрямую по морским газопроводам без каких-либо посредников", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Техническая операция называется надводный захлест. Она включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций со дна на специальную платформу над водой. Также этот процесс включал их сварку в единую нить газопровода. Общий поднятый вес составил около 409 тонн.