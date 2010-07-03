Наземная и морская части "Турецкого потока" соединились

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток", был сварен в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта South Stream Transport B.V.

Это символизирует завершение работ по созданию газопроводной системы в Черном море, отмечается в сообщении.

Техническая операция называется надводный захлест. Она включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций со дна на специальную платформу над водой. Также этот процесс включал их сварку в единую нить газопровода. Общий поднятый вес составил около 409 тонн.

После проверки сварного шва газопровод проложили на дно моря на глубину 32 метра. Операция была проведена в российских водах в январе – феврале. Укладка осуществлялась крупнейшим в мире строительным судном Pioneering Spirit. Начало эксплуатации "Турецкого потока" запланировано на конец 2019 года.