Болгария подключится к "Турецкому потоку"

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Болгария приняла инвестиционное решение о постройке газопровода, рассчитанного на прием газа из "Турецкого потока", сообщает News.ru.

Компанией-оператором болгарской газотранспортной системы станет "Булгартрансгаз". Оно проложит газопровод от границы с Турцией до границы с Сербией.

Оценочная стоимость строительства составляет около 1,4 миллиарда евро. Решение принято по результатам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС.

Весь объем будущих поставок газа забронировали два участника аукциона. С ними "Булгартрансгаз" заключит обязывающие соглашения.

Ранее Владимир Путин не исключил возможности подключения Южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию. Об этом президент РФ сообщил на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.