"Болгарский поток" готов принимать газ из "Турецкого потока" с 1 января

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Болгарская сторона готова обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток" с начала года, сообщает ТАСС.

Исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов заявил, что даже если транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, компания подготовлена.

"30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция – на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", – подчеркнул Малинов.

По его словам, прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода "Балканский поток" протяженностью 308 километров завершится к 31 мая. До этого времени газ будет проходить по существующей газотранспортной сети.

Проект "Турецкий поток" подразумевает строительство газопровода через Черное море, который будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Запустить газопровод планировалось до конца 2019 года. Владимир Путин ранее сообщил, что, как только завершится строительство второй нитки газопровода, газ пойдет транзитом в Европу через территорию Турции.

В июле замглавы правления "Газпрома" Олег Аксютин уточнил, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся к 31 декабря. Он отметил, что российская часть газопровода готова на 99%, а морской газопровод полностью построен.