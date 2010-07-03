Путин назвал сроки запуска "Турецкого потока"

Газопровод "Турецкий поток" запустят до конца 2019 года. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям", – цитирует главу государства "Интерфакс".

По словам российского лидера, как только завершится строительство второй нитки газопровода, газ пойдет транзитом в Европу через территорию Турции. Путин также рассказал, что Эрдогана пригласили на Российскую энергетическую неделю, которая будет проходить в Москве со 2 по 5 октября.

В июле замглавы правления "Газпрома" Олег Аксютин уточнил, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся к 31 декабря. Он отметил, что российская часть газопровода готова на 99%, а морской газопровод полностью построен.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил важность соединения морской и прибрежной секций "Турецкого потока". По его словам, с запуском газопровода Турция станет независимой от стран-транзитеров и Россия сможет поставлять ей газ напрямую.