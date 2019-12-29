Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг проекта "Северный поток – 2"

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Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию вокруг проекта "Северный поток – 2", сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта и отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Также они обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

21 декабря начали действовать санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого компания Allseas, которая занимается прокладкой, приостановила работу и отвела специальные суда.

Запуск "Северного потока – 2" уже перенесли на год. В Минэнерго рассчитывают запустить газопровод до конца 2020 года.