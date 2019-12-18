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Политика

15:28

Кремль дал оценку возможным санкциям против "Северного потока – 2"

политика экономика

Фото: ТАСС/DPA/ Stefan Sauer

В Кремле прокомментировали возможное введение санкций против проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, подобные меры со стороны США расцениваются как пример недобросовестной конкуренции.

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции", – добавил он.

Кроме того, Песков заявил о том, что такие действия говорят о распространении своего "искусственного доминирования на европейские рынки".

Ранее немецкая газета Bild рассказала о санкциях США против "Северного потока – 2". Согласно данным издания, в отношении европейских компаний планируют ввести санкции "окольными путями".

После этого в сенате Соединенных Штатов был одобрен оборонный бюджет на 2020 год. Он подразумевает, в частности, и санкции в отношении газопровода.

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