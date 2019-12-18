США опоздали с санкциями по "Северному потоку – 2"

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США не смогут повлиять на реализацию проекта "Северный поток – 2", введя санкции против его участников, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления информированных чиновников.

"У США мало рычагов для предотвращения завершения проекта "Северный поток – 2" между Россией и Германией, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, признавая провал многолетних усилий, направленных на то, чтобы не допустить строительства газопровода, который называют угрозой европейской безопасности", – говорится в материале.

Один из собеседников агентства сообщил, что трубопровод почти завершен и "санкции, предусмотренные законопроектом об обороне, слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект".

Зампред комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал эту информацию.

По его словам, многое нужно рассматривать в контексте внутренней политики США.

"Им не столько важно, что произойдет с "Северным потоком – 2" или с Европой, сколько то, как они будут позиционировать себя перед американским обществом и избирателями", – сказал Климов в беседе с RT.

Он подчеркнул, что внутренний дискурс США на данный момент преобладает над внешними проблемами.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительство следит за планами США насчет потенциальных санкций против трубопровода "Северного потока – 2".

Он также раскритиковал Украину из-за поддержки позиции США по "Северному потоку – 2". Представитель экономического ведомства Германии подчеркнул, что страна, которая получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, ставит под вопрос эту помощь.

Политик также выразил мнение, что Германия может повысить пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), если США введет санкции против "Северного потока – 2".

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал позицию Минэкономики ФРГ. По мнению сенатора, немецкая сторона возлагает на новый газопровод колоссальные надежды и даже готова к ухудшению отношений с США.

"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.