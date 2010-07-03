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Политика

18:34

Джабаров оценил позицию ФРГ по санкциям против "Северного потока – 2"

экономика политика за рубежом

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/DPA

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал позицию Минэкономики ФРГ в отношении газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

Ранее представитель экономического ведомства Германии заявил, что правительство следит за планами США насчет потенциальных санкций против трубопровода "Северного потока – 2".

"Немцы уже говорили, что в случае если американцы введут санкции против участников "Северного потока – 2", то в ответ получат высокие пошлины на свой сжиженный американский газ, который поставляется в Европу", – объяснил позицию ФРГ Джабаров.

По мнению сенатора, немецкая сторона возлагает на новый газопровод колоссальные надежды и даже готова к ухудшению отношений с США.

"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности к "газовой войне" с Россией. По словам политика, в ходе встречи в "нормандском формате" сторонам удалось "вывести вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе".

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