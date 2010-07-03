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Политика

14:48

Премьер Украины допустил "газовую войну" с Россией

политика экономика власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил возможность "газовой войны" с Россией. Об этом информирует РИА Новости.

Такое заявление украинский премьер сделал после встречи в "нормандском формате", отметив, что переговоры Киева с Москвой о газе будут продолжены. Однако не исключил, что они будут происходить на фоне "газовой войны".

"Мы достигли своей цели в газовом вопросе – вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже", – написал Гончарук в своем Facebook-аккаунте.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что хранилища страны заполнены, а позиции государства находят поддержку ЕС. Также он указал на то, что "Северный поток – 2" еще не достроен.

В заключение он добавил, что Украина рассчитывает на долгосрочный контракт по газу.

Ранее в Париже завершился саммит в формате "нормандской четверки". Там обсуждались вопросы транзита российского газа через Украину, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

Завершилась встреча "нормандской четверки"

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