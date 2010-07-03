Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с поставками газа на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы российского государства, цены на газ для промышленных потребителей на Украине могут быть снижены на 25% в том случае, если стороны договорятся о "совместной честной работе". Такое заявление Путин сделал после переговоров в "нормандском формате".

"Известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договорим о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель", – отметил российский лидер.

По его словам, речь идет о промышленных потребителях потому, что для обычных граждан цены дотируются, из-за чего невозможно высчитать стоимость от дотируемого показателя.

В свою очередь, Владимир Зеленский по итогам встречи с Путиным заявил, что вопрос о транзите российского газа через территорию Украины удалось разблокировать.

Ранее Владимир Путин оценил прошедшие переговоры в "нормандском формате". Российский президент счел очень полезной работу лидеров "нормандской четверки" по вопросу урегулирования ситуации на Украине.