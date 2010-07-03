Зеленский оценил переговоры с Путиным

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Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры с Владимиром Путиным словами "пока ничья", передает РИА Новости.

"Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем – ничья", – заявил украинский лидер на брифинге по итогам "нормандского" саммита.

Он назвал переговоры с российским коллегой сложными, подчеркнув, что встреча длилась дольше отведенного времени – час вместо 20 минут, и состояла из двух частей: лидеры говорили совместно с другими участниками встречи, а затем тет-а-тет.

"Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.

"Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим", – заключил Зеленский.

Ранее Владимир Путин прокомментировал прошедшие переговоры в "нормандском формате". В частности, президент РФ назвал очень полезной работу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине.

Глава государства отметил, что лидеры стран "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже подчеркнули безальтернативность последовательного выполнения Минских соглашений 2015 года. Он уточнил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе.