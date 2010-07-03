Путин сообщил о планах сохранить транзит газа через Украину

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Владимир Путин выразил надежду на то, что "Газпром" и "Нафтогаз" найдут решение по транзиту газа в страны Европы, передает ТАСС.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые", – сказал российский лидер на встрече с представителями бизнеса Германии.

Также Путин пояснил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" не значит, что Россия откажется от транзита газа через Украину.

"Это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", – подчеркнул президент.

Путин отметил, что вопрос транзита газа связан с экономической целесообразностью.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.

Перед этим исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам".

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.



