"Нафтогаз" допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

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Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам". Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа, заявив, что сторонам следует обсудить этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

"Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов. Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", – отметил Витренко.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" о транзите газа.

Он отметил, что "Газпром" постоянно идет навстречу, в том числе снижая цену и предлагая другие "преференции", однако Украина, по его словам, не соглашается с предложенными вариантами по решению ситуации, передает RT.

По словам депутата, это связано с тем, что Киев хочет продолжать спекулировать на газовой проблеме. Водолацкий отметил, что Украина шантажирует Европу, которая зависит от транзита через Украину. По его словам, члены Еврокомиссии должны приложить все усилия для того, чтобы Киев подписал соглашение, добавив, что это связано с "энергетической безопасностью ЕС в целом".

Последние технические консультации по газу представители России, Украины и Евросоюза провели 20 ноября. Действующие контракты истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины: "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Ранее "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения являются отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже.

В начале ноября "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

