В США анонсировали санкции против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Zuma

Конгресс Соединенных Штатов может включить санкции против газопровода "Северный поток – 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Риш отмечает, что причина таких действий состоит в том, что газопровод уже практически построен и окно возможностей сужается. Он добавил, что санкции могут подвигнуть строительные фирмы, работающие на газопроводе, отказаться от работы над проектом.

"Это дорого им обойдется", – цитирует издание Defense News Риша.

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз считает, что санкции США способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода. По его мнению, в случае их введения проект может прекратить существование, поскольку у России нет возможностей для прокладки газопровода по дну моря.

Последние технические консультации по газу представители России, Украины и Евросоюза провели 20 ноября. Действующие контракты истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины: "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Ранее "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения являются отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже.

В начале ноября "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

