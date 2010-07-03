Эксперты оценили заявление Германии по транзиту газа через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал заявление Германии по транзиту газа через Украину, передает ИА "НСН".

"Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками", – отметил Пикин.

Он выразил мнение, что кому-то будет выгоднее сжиженный газ с Ямала, Катара, Норвегии, добавив, что этот газ является наиболее перспективным направлением в будущем. По словам аналитика, объем этого газа будет только расти, уточнив, что Россия планирует также увеличить его поставки.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Минэнерго Украины было бы выгодно найти компромисс с "Газпромом", однако "Нафтогаз" пытается любыми способами сорвать контракт.

"Нафтогаз" открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу, это основная его цель. Он выдумывает все новые условия, хоть какие замечательные предложения ни делай, он все равно откажется. А вот Минэнерго Украины как раз хочет сохранить транзит. Это позволит им сохранить и нынешнюю схему реверсных поставок", – заявил Юшков.

Он отметил, что без транзита газа не будет реверсной системы, из-за чего "придется искать газ где-то в Европе и физически транспортировать его из Европы на Украину".

Накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия и Украина должны найти компромисс по вопросу транзита газа после 2019 года. Маас напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем является для нее важной темой. На что президент России дал ряд обещаний.

18 ноября "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения являются отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием Еврокомиссии, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

