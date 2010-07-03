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Экономика

16:15

Кремль посчитал абсурдными претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"

власть экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва считает абсурдными и неприемлемыми претензии "Нафтогаза" к "Газпрому". Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что заключение нового контракта возможно только с урегулированием имеющихся судебных вопросов между компаниями.

В минувший четверг, 14 ноября, Владимир Путин посчитал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины, поскольку "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту.

Накануне "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения являются отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

В начале ноября "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.

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