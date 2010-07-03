В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа. Об этом сообщает RT.

По его словам, если газотранспортная система (ГТС) Украины не будет загружена российским газом, то через несколько месяцев "ее можно будет разбирать на металлолом", в результате чего много людей потеряют работу.

"Киеву нужно посчитать все прямые и косвенные убытки и понять, что для них важнее: синица в руках или журавль в небе", – сказал депутат.

Он добавил, что украинская власть должна спросить у своих граждан, что им кажется выгоднее: покупать дешевый газ из России или дорогой из США.

Ранее компания "Нафтогаз" опровергла информацию о том, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать газ в России с 2020 года. В компании заявили, что ЕК рекомендовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это "соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы".

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

