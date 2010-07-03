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Политика

04 ноября, 23:48

"Нафтогаз" в иске к "Газпрому" потребовал пересмотреть транзитный тариф

политика экономика

Фото: ТАСС/Игорь Яшкин

"Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить 11,8 миллиарда рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф, сообщил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Речь идет о периоде с 13 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. По словам Витренко, новый тариф определяется для каждой точки входа и выхода из украинской газотранспортной системы, что предусмотрено европейскими нормами.

"Но поскольку "Газпром" отказался применять новые тарифы, то сейчас логично говорить уже о компенсации за то, что пересмотренный тариф не был применен", – пояснил представитель "Нафтогаза".

Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит и должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.

Витренко отметил, что предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа, а лишь признал, что запрос отправленный "Газпрому" летом 2009 года, не отвечал требованиям.

В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор. Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

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