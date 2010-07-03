Медведев заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его словам, это возможно при соблюдении определенных условий.
"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – сказал он.
В интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort политик также отметил, что газопровод "Северный поток – 2" снижает транзитные риски, но не заменит транспортный коридор через Украину.
"Он будет обеспечивать только часть необходимого Евросоюзу импорта, причем по более стабильному и более дешевому по сравнению с существующими маршруту", – говорится на сайте правительства РФ.
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее заявил, что проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" сделают газотранспортную систему страны невостребованной.
Подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце 2019 года.
"Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).
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