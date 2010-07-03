"Нафтогаз" предупредил о полной потере газового транзита Украиной

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Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" сделают газотранспортную систему страны невостребованной.

"Мы потеряем весь транзит", – сказал Коболев в эфире украинского "5 канала". Он подчеркнул, что таким образом Украина потеряет сдерживающий фактор против "российской агрессии". При этом вероятность военного конфликта значительно увеличится.

"Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска", – считает Коболев. Тем не менее, он признал, что "аспект безопасности" не останавливает европейские страны от инвестиций в проект.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявил, что транспортировка газа через территорию Украины в Европу на сегодняшний день является самой дорогой.

Подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце 2019 года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал российские условия сохранения транзита топлива через Украину неприемлемыми.

"Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

Маршрут поставок по газопроводу "Турецкий поток" будет проходить через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию и, возможно, Грецию. Транзит через первые два государства, как ожидается, начнется уже в 2020 году. "Северный поток – 2" запустят в конце 2019 года.