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01:19

Новак назвал самым дорогим транзит газа через Украину

экономика политика

01:19

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что транспортировка газа через территорию Украины в Европу на сегодняшний день является самой дорогой.

По его словам, там установлен самый высокий тариф – он в 2-2,5 раза выше, чем такие маршруты, как "Ямал – Европа" и "Северный поток – 1", передает "Газета.ру".

Министр энергетики указал, что это обусловлено износом украинской газотранспортной системы, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа.

При этом реализация новых газотранспортных систем – "Турецкого потока", "Северного потока – 2", которые обходят Украину, основана на самых современных технологиях, указал Новак.

"Какой смысл использовать "Жигули", если у вас есть современный автомобиль, "Лада" например, если не говорить о каких-то иностранных моделях", – подчеркнул глава Минэнерго.

Подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце 2019 года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее назвал российские условия сохранения транзита топлива через Украину неприемлемыми.

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