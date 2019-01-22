Названы условия нового транзитного договора с Киевом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Контракт на транзит газа из РФ через Украину, который может быть заключен после 2019 года, должен стать коммерчески привлекательным. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак, отметив важность конкурентоспособности будущего маршрута, передает телеканал Россия 24.

Министр подчеркнул, что для сохранения транзита Киеву нужно предоставить четкие правила работы газотранспортной системы. Речь идет, в том числе, о предоставлении тарифов по "Северному потоку" и "Турецкому потоку".

Кроме того, нужно разобраться в судебных тяжбах "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам Новака, в ближайшее время будет рассмотрена апелляция по делу. Можно также обсудить заключение мирового соглашения.

При этом Россия не воспринимает позицию "Нафтогаза" по новому транзитному иску на 12 миллиардов долларов, которая, по утверждению главы ведомства, является абсурдной.

Как ранее пояснил глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов, комментируя планы "Нафтогаза" продолжить поиски активов "Газпрома" для ареста, Украина рассчитывает получить деньги, не дожидаясь апелляции "Газпрома", но "пока это у них получается не очень".