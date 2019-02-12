"Нафтогаз" назвал условия РФ по сохранению транзита неприемлемыми

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал российские условия сохранения транзита топлива через Украину неприемлемыми.

По словам Витренко, речь идет об условиях, которые ранее озвучивал МИД РФ и "Газпром": это "восстановление баланса в отношениях" между компаниями, а также переговоры по контракту. "Оба этих условия являются совершенно неприемлемыми для "Нафтогаза", и в этом нас поддерживает "Еврокомиссия", – написал Витренко в Facebook.

Глава Минэнерго Александр Новак ранее заявил, что для сохранения транзита Киеву нужно предоставить четкие правила работы газотранспортной системы. Речь идет, в том числе, о предоставлении тарифов по "Северному потоку" и "Турецкому потоку".

Переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину пройдут после выборов президента Украины в мае 2019 года. Последнее транзитное соглашение действует до начала 2020 года.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" идут с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты за непересмотренные цены и транзитные ставки.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом "Нафтогаз" должен возместить РФ более 2 миллиардов долларов за поставленное топливо. Таким образом, "Газпром" остался должен 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала решение и потребовала его отмены.