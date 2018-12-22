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14:16

Глава "Нафтогаза" прогнозирует проблемы с закупками газа в 2019 году

за рубежом экономика

14:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев предупредил, что в начале 2019 года могут возникнуть трудности с закупкой газа в разгар отопительного сезона.

"В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", – написал Коболев в Facebook.

Глава "Нафтогаза" отметил, что это станет угрозой для проектов по добыче газа и модернизации газотранспортной системы.

Он выразил мнение, что одной из причин может стать продажа газа по льготной цене, так как правительство, которое должно компенсировать потери газовой монополии, эти обязательства не выполняет.

В ноябре жители города Кривой Рог на Украине самовольно запустили городские котельные и начали отопительный сезон в городе. С наступлением холодов город остался без тепла из-за накопившихся долгов за газ в прошлые годы. 12 ноября люди ворвались в помещение газораспределительной компании с требованием начать немедленную поставку газа в котельные.

Кризис возник после того, как государственная компания "Криворожская теплоэлектроцентраль" не смогла договориться с компанией "Нафтогаз Украины" по вопросу погашения долгов. В результате "Нафтогаз" прекратил поставки газа.

за рубежом экономика

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