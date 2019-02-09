В МИД РФ рассказали об условиях транзита газа через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину только на своих условиях Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", – сказал он, передает РИА Новости.

Панкин также отметил, что в настоящий момент на Украине наблюдается неопределенность "в отношении своей газотранспортной системы, ее преемника, консорциума".

В январе 2019 года глава Минэнерго Александр Новак заявил, что контракт на транзит газа из РФ через Украину, который может быть заключен после 2019 года, должен стать коммерчески привлекательным.

Министр подчеркнул, что для сохранения транзита Киеву нужно предоставить четкие правила работы газотранспортной системы. Речь идет, в том числе, о предоставлении тарифов по "Северному потоку" и "Турецкому потоку". Кроме того, нужно разобраться в судебных тяжбах "Газпрома" и "Нафтогаза".

Переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года было решено отложить до мая – они пройдут после выборов украинского президента. Последнее транзитное соглашение действует до начала 2020 года.