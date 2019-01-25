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12:15

Эксперт оценил заявление Киева о договоре по транзиту газа

экономика

12:15

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Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Слова замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о "вынужденности" подписания Москвой договора с Киевом на транзит газа в Европу прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его оценке, это "странное" заявление.

Эксперт отмечает, что переговоры по этому вопросу ведутся на протяжении полутора лет в Брюсселе. "До украинских политиков это очень долго доходит. До запуска "Северного потока – 2" действует уже существующее соглашение. Оно нужно и в будущем, этого никто не отрицает", – заявил Юшков в комментарии RT.

Он отметил, что окончательное решение зависит от европейских партнеров. "ЕС выступает гарантом того, что Киев оставит в стороне свои сумасшедшие хотелки и перейдет к конструктивным переговорам", – резюмировал эксперт.

Переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года было решено отложить до мая – они пройдут после выборов украинского президента. По словам Натальи Бойко, чем дольше Москва "тянет с переговорами", тем сложнее они будут проходить. Последнее транзитное соглашение действует до начала 2020 года.

Глава Минэнерго Александр Новак ранее заявил, что для сохранения транзита Киеву нужно предоставить четкие правила работы газотранспортной системы. Речь идет в том числе о предоставлении тарифов по "Северному потоку" и "Турецкому потоку". Сам контракт на транзит должен стать коммерчески привлекательным.

экономика

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