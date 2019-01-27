Слова депутата Рады об интересе ЕС в "обходных газопроводах" назвали голосом разума

Среди украинцев есть люди, которые трезво оценивают ситуацию. Такими словами политолог Юрий Светов прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Франция и Германия считают Украину "ненадежным поставщиком" газа и заинтересованы в "обходных газопроводах", передает RT.
Слова парламентария эксперт назвал голосом разума. Светов отнес Мураева к числу тех, кто понимает, что "послемайданные пять лет бегания по миру с протянутой рукой" привело к тому, что в глазах европейских политиков Киев рассчитывает на помощь других стран и избегает ответственности.
По мнению эксперта, Украине не стоит конфликтовать. Нужно договариваться о взаимоприемлемых соглашениях.
"Было высказывание о том, что Россия обязана продолжать транзит через Украину, иначе откуда Украина возьмет деньги? На эти деньги Украина проведет реконструкцию проходящих через нее транзитных газопроводов, тогда она станет надежным помощником", – заключил политолог.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о потерях Украины в случае прекращения транзита газа. По его словам, получив возможность максимально загружать "Северный поток", "Газпром" лишил транзитную систему Украины примерно семи миллиардов кубов газа.
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