"Нафтогаз" объяснил позицию Киева по контракту с Россией

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Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Как заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, если транзит продолжится, то Киев не будет пересматривать тарифы и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти $11-14 млрд.

"Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", – цитирует его ТАСС.

Речь идет о компенсации, которую Киев требует от России в новом арбитраже против "Газпрома". Основанием является действующий контракт, в рамках которого "Нафтогаз" имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит.

Переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС состоятся 19 сентября в Брюсселе.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" идут с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом "Нафтогаз" должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо.