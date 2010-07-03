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Председатель правления госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер назвал условие продажи Украине газа со скидкой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, для получения скидки сперва киевским властям необходимо заключить договор с российской компанией на поставку голубого топлива. Он напомнил, что 31 декабря заканчивается срок договора на транзит газа через территорию Украины, в связи с чем "европейские партнеры сейчас закачивают топливо в свои хранилища очень высокими темпами".

Переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС состоятся 19 сентября в Брюсселе. Прошлая встреча прошла в январе, тогда раунд консультаций прошел без конкретных договоренностей. Однако в "Нафтогазе" предложили "Газпрому" забронировать 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.

С 1 августа кабмин Украины установил спецпошлины на большинство российских товаров. В их числе и дизельное топливо. Ряд крупнейших импортеров топлива заявил о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ.

Ранее "Нафтогаз Украины" потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. "Нафтогаз" и входящие в его группу компании обратились в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с иском о размере компенсации убытков, которые нанесла "экспроприация" активов группы в Крыму.

