20:03
20:03
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Председатель правления госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер назвал условие продажи Украине газа со скидкой. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Миллера, для получения скидки сперва киевским властям необходимо заключить договор с российской компанией на поставку голубого топлива. Он напомнил, что 31 декабря заканчивается срок договора на транзит газа через территорию Украины, в связи с чем "европейские партнеры сейчас закачивают топливо в свои хранилища очень высокими темпами".
Переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС состоятся 19 сентября в Брюсселе. Прошлая встреча прошла в январе, тогда раунд консультаций прошел без конкретных договоренностей. Однако в "Нафтогазе" предложили "Газпрому" забронировать 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.
С 1 августа кабмин Украины установил спецпошлины на большинство российских товаров. В их числе и дизельное топливо. Ряд крупнейших импортеров топлива заявил о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ.
Ранее "Нафтогаз Украины" потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. "Нафтогаз" и входящие в его группу компании обратились в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с иском о размере компенсации убытков, которые нанесла "экспроприация" активов группы в Крыму.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: