Додон договорился с Путиным о скидке на газ

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что договорился с Владимиром Путиным о снижении цены на газ для Молдавии. Об этом он написал в Facebook после встречи с президентом России в Москве.

По словам Додона, во время беседы лидеры "принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли". Как подчеркнул президент Молдавии, это "позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут". Более того, "уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится", пообещал своим соотечественникам Игорь Додон.

Срок действия контракта, по которому Молдавия покупает газ у "Газпрома", истекает в этом году. Ранее Додон рассказал ТАСС о своих планах добиться от Москвы скидки на газ.

Как пояснил молдавский лидер, предыдущее правительство, необоснованно занижая тарифы, оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ для людей могут резко повыситься. В Молдавии также обеспокоены возможным прекращением транзита газа через Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым строительство российского газопровода "Северный поток – 2". На переговорах с польским коллегой Анджеем Дудой он подчеркнул, что Киев и Варшава "говорят единым голосом" по этому вопросу. Зеленский также выступил за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США.