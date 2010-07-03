Немецкий министр объяснил важность "Северного потока – 2" для Берлина

Фото: ТАСС/Пресс-служба компании Nord Stream 2/Томас Ойгстер

Министр экономики Германии Петер Альтмайер рассказал, почему Берлину нужен "Северный поток – 2". Новый газопровод не сделает ФРГ зависимой от России, а лишь принесет экономическую выгоду, заявил представитель немецкого правительства в интервью изданию Bild.

"Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации", – подчеркнул министр. По его словам, "речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет".

Как пояснил Альтмайер, в будущем ФРГ откажется от угля и атомной энергетики, поэтому на переходный период значительно вырастет потребность в газе. В связи с этим, добавил министр, Берлин также уделяет большое внимание строительству терминалов для приема сланцевого газа из США. Альтмайер пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы Россия продолжила транзит газа через территорию Украины.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ выразил обеспокоенность по поводу строительства "Северного потока – 2". В организации считают, что газовые ветки могут быть использованы для "политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже уложено около 300 километров трубопровода. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.