Пушков оценил слова Зеленского о "Северном потоке-2"

Сенатор Алексей Пушков оценил слова Владимира Зеленского о том, что тот намерен решить вопрос "Северного потока-2" через Трампа.
"Зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвет ввод в действие "Северного потока-2". Не существует "решения вопроса в сторону Украины". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то", – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что президент Украины намерен во время визита в США обсудить с американским лидером проект "Северный поток-2". "Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – считает Зеленский. Он также высказал мнение, что лидеры Франции и Германии не станут активно мешать проекту, так как в ином случае на них окажут давление местные бизнесмены.
"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной свыше 1200 километров от побережья России через Балтийское море до Германии. В рамках проекта уже уложено около 300 километров трубопровода.
Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро, запуск ожидается до конца 2019 года. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.
Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Финляндия, Швеция и Германии, через территориальные воды которых проходит трубопровод, дали свое согласие на строительство. Против выступает Дания, а также страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия, в обход которых идет газопровод. США не раз заявляли о желании продавать Европе свой СПГ.
Российская сторона заявляла, что данный проект абсолютно коммерческий, он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.
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