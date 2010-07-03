В Госдуме отреагировали на заявление Чехии о выгоде "Северного потока – 2"

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отреагировал на заявление главы Минпромторга Чехии Марты Новаковой о выгоде для республики проекта газопровода "Северный поток – 2".
"В Чехии смогли оценить данный проект и понять, что на самом деле он не несет никаких рисков зависимости для Европы", – цитирует Завального RT.
По его словам, любое увеличение количества источников поступления энергии повышает безопасность отдельных стран, которые больше других нуждаются в поставках российских ресурсов. К таким странам депутат отнес и Чехию.
"Украинский маршрут постоянно подвергается сомнениям, а альтернативный газопровод будет повышать безопасность энергообеспечения", – рассказал Завальный.
Ранее глава Минпромторга Чехии Марта Новакова заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток – 2" по совокупности многих факторов является выгодной для страны.
В частности, должна усилиться стратегическая роль Чехии в международной транспортировке газа.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его словам, это возможно при соблюдении определенных условий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.