В Госдуме отреагировали на заявление Чехии о выгоде "Северного потока – 2"

Фото: ТАСC/DPA/Stefan Sauer

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отреагировал на заявление главы Минпромторга Чехии Марты Новаковой о выгоде для республики проекта газопровода "Северный поток – 2".

"В Чехии смогли оценить данный проект и понять, что на самом деле он не несет никаких рисков зависимости для Европы", – цитирует Завального RT.

По его словам, любое увеличение количества источников поступления энергии повышает безопасность отдельных стран, которые больше других нуждаются в поставках российских ресурсов. К таким странам депутат отнес и Чехию.

"Украинский маршрут постоянно подвергается сомнениям, а альтернативный газопровод будет повышать безопасность энергообеспечения", – рассказал Завальный.

Ранее глава Минпромторга Чехии Марта Новакова заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток – 2" по совокупности многих факторов является выгодной для страны.

В частности, должна усилиться стратегическая роль Чехии в международной транспортировке газа.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его словам, это возможно при соблюдении определенных условий.