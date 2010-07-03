США признали безуспешность попыток остановить "Северный поток − 2"

Вашингтон приложил все силы, чтобы убедить Германию и другие страны ЕС отказаться от "Северного потока − 2", но безуспешно. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео 10 апреля, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
"Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить "Северный поток − 2", но в настоящий момент мы не добились успеха", − приводит слова Помпео ТАСС. Госсекретарь США признался, что ФРГ "нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода". При этом Помпео не исключил, что удастся найти способ "обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину".
Ранее Помпео подчеркнул, что союзники США в Европе не должны зависеть от поставок природного газа из России. Он пообещал "помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию" поставок энергоносителей.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в свою очередь, заверил, что строительство трубопровода "Северный поток – 2" завершится до конца года. По его словам, никаких препятствий к этому нет.
Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода будет достигать 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость работ оценили в 9,5 миллиарда евро.
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