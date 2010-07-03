Миллер заявил, что нет препятствий для "Северного потока – 2"

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Строительство трубопровода "Северный поток – 2" завершится до конца 2019 года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Все те заявления, которые делались последнее время, не соответствуют действительности. Нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий", – передает его слова РИА Новости.

Ранее в эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Дания призвала учесть в маршруте трубопровода затопленное химоружие. По его словам, Россия также может заключить контракт с Украиной в рамках строительства "Северного потока – 2".

Ранее на этой неделе Дания отказалась согласовывать маршрут "Северного потока – 2".