Началась укладка труб "Северного потока – 2" в российских водах

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Судно-трубоукладчик Solitaire приступило к укладке газопровода "Северный поток – 2" в российских водах. 100 километров первой нитки планируется уложить в течение месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Работы по трубоукладке будут вестись круглосуточно, без выходных. 12-метровые трубы весом 24 тонны будут доставлять из ближайшего логистического центра в финской Котке с помощью транспортных судов.

К настоящему моменту уложено более 1100 километров газопровода в водах Финляндии, Швеции и Германии. Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit продолжает трубоукладку в исключительной экономической зоне Швеции.

Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода будет достигать 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон приложил все силы, чтобы убедить Германию и другие страны ЕС отказаться от "Северного потока − 2", но безуспешно.