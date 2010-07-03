Дания получила заявку на третий вариант маршрута "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/ZUMA/Olga Tanasiychuk

Датское энергетическое агентство получило заявку на строительство "Северного потока – 2" по третьему маршруту, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Ведомство начнет работу с документами и инициирует процесс экологической оценки", – пояснил представитель пресс-службы агентства Мортен Кристенсен.

Заявка касается маршрута в исключительной экономической зоне Дании в водах южнее острова Борнхольм. В нее также входит оценка воздействия на окружающую среду.

Дата общественных консультаций и публичных слушаний по новому маршруту пока не определена. Также неизвестно, сколько продлится процесс рассмотрения в ведомстве.

Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода будет достигать 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон приложил все силы, чтобы убедить Германию и другие страны ЕС отказаться от "Северного потока − 2", но безуспешно.