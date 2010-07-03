Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о попытках сохранить транзит газа

Власти Украины сделали все, чтобы Россия и Германия отказались от транзита газа через украинскую территорию, заявил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что действия Берлина, Москвы и "части украинского плитикума" может привести к остановке транзита газа через территорию Украины. Он добавил, что компания прилагает "максимум усилий" для сохранения транзита, однако уверенности в том, что это получится, нет.
В свою очередь, Мезюхо подчеркнул, что Россия вынуждена искать альтернативные пути для поставки газа на территорию Евросоюза из-за действий Киева, который регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и подает иски в отношении РФ по газу. Германия же, указывает эксперт, заинтересована в обеспечении собственной энергетической безопасности.
Мезюхо предположил, что заявление главы "Нафтогаза" было "согласовано с американцами", поскольку Украина без разрешения США не стала бы обвинять Евросоюз.
Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. В реализации проекта участвуют компании "Газпром", OMV, Shell, Uniper, Wintershall и Engie.
Против строительства газопровода выступают ряд европейских стран, США и Украина. Они утверждают, что "Северный поток – 2" якобы угрожает энергетической независимости ЕС.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.