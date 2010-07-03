Эксперт оценил заявление "Нафтогаза" о попытках сохранить транзит газа

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Власти Украины сделали все, чтобы Россия и Германия отказались от транзита газа через украинскую территорию, заявил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что действия Берлина, Москвы и "части украинского плитикума" может привести к остановке транзита газа через территорию Украины. Он добавил, что компания прилагает "максимум усилий" для сохранения транзита, однако уверенности в том, что это получится, нет.

В свою очередь, Мезюхо подчеркнул, что Россия вынуждена искать альтернативные пути для поставки газа на территорию Евросоюза из-за действий Киева, который регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и подает иски в отношении РФ по газу. Германия же, указывает эксперт, заинтересована в обеспечении собственной энергетической безопасности.

Мезюхо предположил, что заявление главы "Нафтогаза" было "согласовано с американцами", поскольку Украина без разрешения США не стала бы обвинять Евросоюз.

Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. В реализации проекта участвуют компании "Газпром", OMV, Shell, Uniper, Wintershall и Engie.

Против строительства газопровода выступают ряд европейских стран, США и Украина. Они утверждают, что "Северный поток – 2" якобы угрожает энергетической независимости ЕС.

