В Австрии заявили о конце транзитной газовой монополии Украины

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Запуск газопровода "Северный поток – 2" положит конец украинской монополии в транзите газа. Такую точку зрения высказал глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он указал, что запуск газопровода лишит восточноевропейские страны, в том числе Украину, возможности завышать цены на транзит газа, что позитивно скажется на конкуренции.

Вместе с тем ЕС должен задействовать все транзитные мощности, поскольку в перспективе планирует отказаться от использования угля и атомной энергетики.

Зеле также указал, что Россия на протяжении 50 лет остается надежным поставщиком газа, и ее отношения с ЕС в энергетической сфере сбалансированы.

Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. В реализации проекта, помимо OMV, участвуют компании Shell, Uniper, Wintershall и Engie.

Против строительства газопровода выступают ряд европейских стран, США и Украина. Они утверждают, что "Северный поток – 2" якобы угрожает энергетической независимости ЕС.

