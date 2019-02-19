В Австрии заявили о конце транзитной газовой монополии Украины

Запуск газопровода "Северный поток – 2" положит конец украинской монополии в транзите газа. Такую точку зрения высказал глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он указал, что запуск газопровода лишит восточноевропейские страны, в том числе Украину, возможности завышать цены на транзит газа, что позитивно скажется на конкуренции.
Вместе с тем ЕС должен задействовать все транзитные мощности, поскольку в перспективе планирует отказаться от использования угля и атомной энергетики.
Зеле также указал, что Россия на протяжении 50 лет остается надежным поставщиком газа, и ее отношения с ЕС в энергетической сфере сбалансированы.
Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. В реализации проекта, помимо OMV, участвуют компании Shell, Uniper, Wintershall и Engie.
Против строительства газопровода выступают ряд европейских стран, США и Украина. Они утверждают, что "Северный поток – 2" якобы угрожает энергетической независимости ЕС.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.