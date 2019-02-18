Газопровод "Северный поток – 2" может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации из-за новых поправок к газовой директиве Евросоюза. Об этом пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 18 февраля.
Согласно поправкам, на выведение "Северного потока – 2" из-под норм требуется согласие не только Еврокомиссии, но и комитета, который состоит из представителей всех стран союза. Таким образом, процедура будет длительной, сложной и труднопредсказуемой.
Кроме того, у газопровода должен быть независимый оператор, а доступ к нему должны получить третьи лица. При этом "Газпром" является единственной компанией, которая имеет право на экспорт, газа. В этой связи ЕС может запретить использовать газопровод больше чем наполовину. Другая же половина будет оставлена для "третьих лиц".
Решить проблему можно путем межправительственного соглашения между Россией и Германией. Однако такой путь будет длительным и не обещает полного успеха.
12 февраля представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии пришли к компромиссному варианту поправок к Газовой директиве. Ожидается, что документ будет одобрен в апреле текущего года.
Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Против проекта выступают ряд европейских, США и Украина. Они утверждают, что российский газопровод якобы угрожает энергетической независимости ЕС.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.