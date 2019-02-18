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12:16

"Северный поток — 2" может остаться недозагруженным

политика

12:16

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Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Газопровод "Северный поток – 2" может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации из-за новых поправок к газовой директиве Евросоюза. Об этом пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 18 февраля.

Согласно поправкам, на выведение "Северного потока – 2" из-под норм требуется согласие не только Еврокомиссии, но и комитета, который состоит из представителей всех стран союза. Таким образом, процедура будет длительной, сложной и труднопредсказуемой.

Кроме того, у газопровода должен быть независимый оператор, а доступ к нему должны получить третьи лица. При этом "Газпром" является единственной компанией, которая имеет право на экспорт, газа. В этой связи ЕС может запретить использовать газопровод больше чем наполовину. Другая же половина будет оставлена для "третьих лиц".

Решить проблему можно путем межправительственного соглашения между Россией и Германией. Однако такой путь будет длительным и не обещает полного успеха.

12 февраля представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии пришли к компромиссному варианту поправок к Газовой директиве. Ожидается, что документ будет одобрен в апреле текущего года.

Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Против проекта выступают ряд европейских, США и Украина. Они утверждают, что российский газопровод якобы угрожает энергетической независимости ЕС.

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