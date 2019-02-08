Меркель рассказала о способе избежать энергозависимости от России

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Строительство газопровода "Северный поток – 2" не приведет к энергетической зависимости Германии от России, если при этом Берлин будет получать топливо и из других источников. Заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

Немецкий канцлер также отметила, что Украина должна оставаться транзитером российского голубого топлива. Она сказала, что продолжит переговоры с Владимиром Путиным для сохранения стратегического значения Украины в качестве страны-транзитера газа.

"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря через территории ФРГ, Швеции, Дании и Финляндии. Протяженность газопровода превысит 1,2 тысячи километров.

Газопровод полностью построят в декабре 2019 года, а первая нитка газопровода будет готова в ноябре. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро.

По данным исследования социологического института Forsa, около 67 процентов немцев не считают, что проект газопровода "Северный поток - 2" несет в себе угрозу для Германии. Против него высказались 13 процентов опрошенных.