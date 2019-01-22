Жители Германии положительно оценивают проект "Северный поток – 2"

Согласно данным исследования социологического института Forsa, около 67% немцев не считают, что проект газопровода "Северный поток - 2" несет в себе какую-либо угрозу для Германии. Об этом сообщается в газете Neue Presse.
Издание подчеркивает, что против реализации проекта высказались всего 13% респондентов. Большинство немецких граждан заявили, что считают строительство "Северного потока – 2" верным решением.
Около 90% опрошенных высказались по поводу призывов американского лидера отказаться от нового российского газопровода. Жители Германии объясняют негодование Трампа американскими амбициями по продаже природного газа в Европе.
"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против такого проекта.
Ангела Меркель подчеркивала, что Берлин рассматривает "Северный поток – 2" как коммерческий, при котором транзит российского газа через Украину будет сохранен.
Российская сторона много раз заявляла, что данный проект абсолютно коммерческий и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.
Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл не исключил возможность введения санкций против немецких компаний, поддерживающих "Северный поток – 2".
Он напомнил, что Штаты выступают против проекта, так как убеждены в серьезных геополитических последствиях для партнеров Вашингтона в Европе.
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