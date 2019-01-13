Посол США допустил введение санкций за поддержку "Северного потока – 2"

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Американский посол в Германии Ричард Гренелл не исключил возможность введения санкций против немецких компаний, поддерживающих "Северный поток – 2". С тестом письма дипломата ознакомились журналисты издания Bild.

Гренелл напомнил, что Штаты выступают против реализации проекта, так как убеждены в серьезных геополитических последствиях для партнеров Вашингтона в Европе.

В частности, США угрожают санкциями европейским подрядчикам строительства газопровода. В письме также упомянуто негативное отношение Канады, восточноевропейских членов ЕС и правительств в Западной Европе. Посол утверждает, что ряд стран разделяют американскую озабоченность "нарастающе агрессивным поведением России".

От имени американского правительства Гренелл попросил компанию-адресата рассмотреть опасность проекта для европейской энергетической безопасности.

Авторы издания полагают, что подобные письма получили несколько компаний, которые оценили их как давление. В свою очередь представитель посла заявил журналистам, что послание выражает политику США.

Газопровод "Северный поток – 2", протяженность которого составит свыше 1,2 тысячи километров, пройдет по Балтийскому морю. Ожидается, что его пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

В конце декабря к строительству газопровода приступили в Финляндии. Над проектом работает крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit.