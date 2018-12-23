В Финляндии приступили к строительству "Северного потока – 2"

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Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit приступило к строительству участка "Северного потока – 2" в водах Финляндии, проектная компания Nord Stream 2 AG.

Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, которое работало в Финляндии с сентября. Сейчас Solitaire направилось в южную часть экономической зоны Швеции, где предстоит уложить 510-километровый участок газопровода.

Одновременно с этим судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии. В общей сложности уложено около 370 километров газопровода.

Экипаж 382-метрового судна Pioneering Spirit составляет 570 человек. Оно, как и Solitaire, принадлежат компании Allseas. Во время трубоукладки вспомогательное исследовательское судно контролирует правильность положения газопровода на морском дне.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по Балтийскому морю. Его протяженность составит более 1,2 тысячи километров, пропускная способность – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток – 2". Также выйти из проекта Германию призвали в США.