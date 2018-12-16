США призвали Германию отказаться от "Северного потока – 2"

Американский Госдеп обратился к ФРГ с призывом отказаться от строительства трубопровода в рамках проекта "Северный поток – 2", передает РИА Новости.
Представитель ведомства Роберт Палладино отметил, что возведение трубопровода относится к политическим проектам. По его словам, прекращение реализации проекта необходимо для подтверждения роли Украины в энергопоставках в Европу.
Палладино призвал Германию прислушаться к обеспокоенности "многих ее соседей". Он добавил, что из-за "Северного потока – 2" безопасность других государств находится под угрозой.
В рамках проекта, предполагающего строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии длиной свыше 1200 километров, уже уложено около 300 километров трубопровода.
Ранее резолюцию Европарламента против "Северного потока – 2" оценили в Госдуме. Председатель комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что политизация проекта связана с продвижением интересов США, которым нужно давление на европейские страны с целью продажи им сжиженного газа.
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