В Госдуме оценили резолюцию ЕП против "Северного потока – 2"

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Политизация проекта "Северный поток – 2" связана прежде всего с продвижением интересов США, которым нужно давление на европейские страны с целью продажи им сжиженного газа. Так считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

При этом он отметил, что этот проект совсем не связан с политикой и является экономически выгодным для всех принимающих в нем участие стран.

"Он абсолютно коммерческий и взаимовыгодный – для России, для Германии и для Европы в целом", – цитирует депутата RT.

Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток – 2". В принятой резолюции говорится, что Европарламент считает ключевой роль Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.

В то же время Европарламент назвал строительство газопровода "Северный поток – 2" политическим проектом, который представляет угрозу для безопасности Европы и усилий по диверсификации источников снабжения энергией.

11 декабря палата представителей конгресса США также проголосовала за резолюцию о противодействии "Северному потоку – 2". В документе, внесенном Дональдом Трампом, предлагается поддержать энергобезопасность Европы посредством диверсификации и уменьшения зависимости от поставок из России.

В рамках "Северного потока – 2" уже уложено около 300 километров трубопровода. Проект предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии длиной свыше 1200 километров.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро, запуск ожидается до конца 2019 года. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.