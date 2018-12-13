Европарламент потребовал остановить проект "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток – 2".

Об этом говорится в принятой 12 декабря резолюции по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина". В тексте отмечается, что Европарламент считает ключевой роль Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.

В то же время Европарламент назвал строительство газопровода "Северный поток – 2" политическим проектом, который представляет угрозу для безопасности Европы и усилий по диверсификации источников снабжения энергией.

"Европейский парламент требует аннулировать данный проект", – цитирует резолюцию ТАСС.

11 декабря палата представителей конгресса США также проголосовала за резолюцию о противодействии "Северному потоку – 2".

В документе, внесенном Дональдом Трампом, предлагается поддержать энергобезопасность Европы посредством диверсификации и уменьшения зависимости от поставок из России.

В рамках "Северного потока – 2" уже уложено около 300 километров трубопровода. Проект предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии длиной свыше 1200 километров.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро, запуск ожидается до конца 2019 года. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Финляндии, Швеции, и Германии, через территориальные воды которых проходит трубопровод дали свое согласие на строительство.

Против выступает Дания, а также страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия, в обход которых идет газопровод. США не раз заявляли о желании продавать Европе свой СПГ.