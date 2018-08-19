СМИ сообщили о возможных санкциях США в отношении "Северного потока – 2"

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Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2". Ограничения могут применить в ближайшее время.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание The Wall Street Journal, вопрос прорабатывается Госдепартаментом, министерством торговли США и Белым домом и еще окончательно не решен.

Отмечается, что Вашингтон заранее предупредит Евросоюз. При этом один из помощников канцлера ФРГ Ангелы Меркель рассказал изданию, что попытки США мотивированы стремлением Дональда Трампа продавать больше сжиженного природного газа Европе.

В материале также говорится, что беспокойство Вашингтона связано с ограничение зависимости Европы от российского природного газа, который Кремль якобы применял в прошлом в качестве средства оказания давления на получающие его государства.

Вопрос о "Северном потоке – 2" был одним из основных на встрече президента России Владимира Путина с Меркель, которая прошла 18 августа в замке Мезеберг под Берлином. По итогам переговоров российский лидер подчеркнул, что прокладка трубопровода носит исключительно экономический характер.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии длиной свыше 1200 километров. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года.